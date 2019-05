Insolventer Bäckerei-Filialist Weitere Entlassungen bei Frischback

Der insolvente thüringische Bäckerei-Filialist Frischback muss weitere Stellen streichen. Betroffen davon sind die Mitarbeiter in der Frischback-Produktion in Arnstadt sowie in 30 Filialen.

