Insolvenz Galeria Karstadt Kaufhof will weitere Filialen retten

Galeria Karstadt Kaufhof will weitere Filialen retten

Galeria Karstadt Kaufhof befindet sich offenbar noch in Gesprächen mit Vermietern, um weitere Häuser zu retten. So sollen am Ende weniger als 50 Standorte schließen müssen.

Der angeschlagene Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof hofft einem Bericht zufolge noch darauf, weitere Filialen vor der Schließung retten zu können. "Wir reden noch mit einigen Vermietern, u