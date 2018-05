Integration Amazon bindet Whole Foods bei Prime ein

Amazon bindet Whole Foods bei Prime ein

Prime kommt bei Whole Foods an: Kunden des Programms bekommen nun zahlreiche Rabatte sowie spezielle Deals in den Läden. Derweil scheint Amazon bei Fresh die Strategie zu ändern.

Amazon dockt Whole Foods an Prime an. Wie der Bio-Händler mitteilt, wird das Kundenbindungsprogramm des neuen Eigners nun auch beim stationären Händler Vorteile bringen – und zwar im Geldbeut