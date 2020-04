Interview mit Dirk Roßmann "Wir werden gebraucht"

Auch in Corona-Zeiten sieht Drogerie-Boss Dirk Roßmann sein Unternehmen gut aufgestellt. Erstmals hat der Branchenzweite im Vorjahr die 10-Mrd-Schwelle beim Gesamtumsatz geknackt. Der Konzern hält an seinen Investitionsvorhaben fest und wird im laufenden Geschäftsjahr 200 Mio. Euro investieren. Für Deutschland sind Ausgaben in Höhe von 118 Mio. Euro geplant, davon flie&sz