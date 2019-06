Investition Lidl UK will stark in London expandieren

Lidl UK will stark in London expandieren

Lidl will in den kommenden fünf Jahren Fuß in London fassen. Dafür will der Discounter in der britischen Hauptstadt mit mehr als 40 Filialen expandieren.

In den kommenden fünf Jahren will Lidl umgerechnet rund 560 Mio. Euro in die Expansion im Großraum London investieren. Hierzu gehören der Bau einer neuen Zentrale und die Eröffnung von mehr als 40 weiteren Fil