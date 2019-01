Investition Lidl expandiert in Italien

Lidl Italien möchte in diesem Jahr in sein stationäres Geschäft investieren, um die Expansion voranzutreiben. Der Discounter arbeitet in dem Land zudem an seinem Online-Angebot.

Lidl Italien will 2019 mehr als 350 Mio. Euro investieren, um zu expandieren. Der Discounter aus Neckarsulm plant übereinstimmenden Medienberichten zufolge, in diesem Jahr 40 neue Märkte zu erö