Investitionen Aldi baut auch in Belgien Filialen mit Wohnungen

Aldi Nord investiert auch in Belgien in die Kombination aus Filialen und Wohnraum. Einem Medienbericht zufolge will der Discounter in der Hauptstadt Brüssel gemischt genutzte Immobilien nach seinem Berliner Konzept errichten.

Aldi Nord will bis 2020 mindestens 40 Mio. Euro in neun neue Filialen in der Region Brüssel investieren. Dabei will sich der Discounter in den urbanen Vierteln unter