Investment Commerzbank-Tochter investiert in Kaufhof-Standorte

Commerzbank-Tochter investiert in Kaufhof-Standorte

Commerz Real beteiligt sich mit 20 Prozent an zehn Kaufhof-Standorten in 1A-Lagen. Die restlichen 80 Prozent bleiben bei Signa. Im Rahmen der strategischen Partnerschaft sollen in den Häusern Maßnahmen zur Wertsteigerung vorgenommen werden.

