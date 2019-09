Investment Signa steckt Milliarden in Berliner Karstadthäuser

Die Signa-Gruppe will in den kommenden Jahren einem Medienbericht zufolge Milliarden in Berliner Kaufhäuser stecken. Im Herzen des Vorhabens steht der Neubau von Karstadt am Hermannsplatz.

Signa will in den kommenden Jahren 3,5 Mrd. Euro in Berliner Immobilien investieren. Wie der Signa Deutschland-Chef Timo Herzberg gegenüber der "Berliner Morgenpost" sagte, sind die größ