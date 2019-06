Japanische Supermarkttochter Walmart will Seiyu wieder an die Börse bringen

Walmart will Seiyu wieder an die Börse bringen

Der US-amerikanische Lebensmittelhändler Walmart will seinen japanischen Supermarktableger wieder an die Börse bringen. Die Mehrheit an Seiyu will der Konzern jedoch selbst behalten.

Der weltgrößte Einzelhändler Walmart will seine japanische Supermarkttochter Seiyu wieder an die Börse bringen. Die Mehrheit solle jedoch auch nach dem Börsengang behalten