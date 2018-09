Juli-Zahlen Einzelhandel erzielt mehr Umsatz

Im Juli setzten die Einzelhändler im Vergleich mit dem Vorjahresmonat 2,3 Prozent mehr um. Im Vergleich mit dem Vormonat Juni ergibt sich allerdings ein anderes Bild.

Die Einzelhändler in Deutschland haben im Juli erneut gute Geschäfte gemacht. Der Umsatz in der Branche stieg um 2,3 Prozent gemessen am Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte.