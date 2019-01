KaDeWe in Berlin Moderner Klassiker

KaDeWe in Berlin

So edel wie eh und je, aber zeitgemäßer und gastronomischer: So präsentiert sich der erste renovierte Teil der Food-Etage im Kaufhaus des Westens. Bis 2022 will CEO André Maeder sie zur besten Europas machen.

Bescheidenheit ist im KaDeWe fehl am Platz. "2022 wird unsere Food-Abteilung die beste Europas sein", sagt CEO André Maeder selbstbewusst. Seit jeher ist die sec