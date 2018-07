Kapitalrunde About You gewinnt Bestseller als Investor

About You gewinnt Bestseller als Investor

Ottos Mode-Start-up About You holt einen prominenten Kapitalgeber an Bord: Die Beteiligungsholding der Vero-Moda-Mutter Bestseller A/S steigt als neuer Investor ein.

Die Otto Group hat einen Investor für About You gefunden. Wie das Mode-Start-up mitteilt, ist Heartland, die Beteilungsholding des dänischen Modekonzerns Bestseller, beim Unternehmen im Rahmen einer 300-Mio.-Dollar schweren K