Karstadt-Kaufhof Verdi stellt Bedingungen für Tarifverhandlungen

Die Gewerkschaft Verdi will Galeria Karstadt Kaufhof bei der Sanierung in die Pflicht nehmen. So soll der neue Warenhausriese eine verbindliche Zusage für die Rückkehr in den Flächentarifvertrag machen. Darüber hinaus stellt Verdi noch weitere Bedingungen.

Im Streit über die künftige Bezahlung der Beschäftigten beim neuen Warenhausriesen Galeria Karstadt Kaufhof