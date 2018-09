Karte Real Märkte in Deutschland

Real Märkte in Deutschland

Der Handelskonzern Metro will sich von seiner SB-Warenhaustochter Real trennen. Damit stehen derzeit 279 Märkte in Deutschland vor dem Verkauf – 64 weniger als noch vor zehn Jahren. Jedes Jahr schrumpfte die Anzahl der Filialen. Die Karte zeigt nach Unternehmensangaben alle derzeit noch betriebenen Real-Märkte in Deutschland.