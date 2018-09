Karte Standorte der Karstadt- und Kaufhof-Filialen

Karstadt und Kaufhof betreiben zusammen rund 180 Standorte in Deutschland – das sind etwa 50 klassische Warenhäuser und Sporthäuser weniger als noch vor vier Jahren. Karstadt will in Zukunft zwei neue Filialen in Berlin eröffnen, während Kaufhof die Filialen in Hof und Solingen schließen möchte. Über weitere Standort-Schließungen wird diskutiert.

