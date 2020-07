Kassenlose Expansion Amazon eröffnet weitere Supermärkte

Der Online-Riese Amazon dringt weiter in den stationären Einzelhandel vor und bereitet die Eröffnung eines zweiten kassenlosen Supermarktes in Redmond bei Seattle vor. Ein dritter ist in der Hauptstadt Washington in Planung.

Amazon will weitere kassenlose Supermärkte eröffnen. Der nächste wird offenbar in Redmond, östlich von Seattle, starten. Zudem sucht der Onlineh&