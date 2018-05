Kassenloser Markt Amazon Go expandiert in zwei US-Metropolen

Amazon Go expandiert in zwei US-Metropolen

Die Expansionspläne von Amazon mit kassenlosen Go-Läden werden konkreter: Der Online-Händler bestätigt gegenüber US-Medien die Eröffnung von Filialen in San Francisco und Chicago.

Die nächsten Expansionsziele für den kassenlosen Markt Amazon Go stehen fest: Der US-Riese will Märkte in Chicago und San Francisco eröffnen. Das bestätigte ein Amazo