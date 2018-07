Kassenloser Markt Amazon will zweiten Go-Store in Seattle eröffnen

Amazon will zweiten Go-Store in Seattle eröffnen

An Amazons Hauptsitz in Seattle entsteht eine zweite Filiale des kassenlosen Konzepts Go. Noch im Herbst soll das Geschäft eröffnen. Der US-Riese vergrößert dabei auch die Ladenfläche.

Durch kleine Löcher in den abgeklebten Schaufenstern kann man das Amazon-Go-Branding schon erkennen. Gut 1,5 Kilometer südlich von Amazons erstem kassenlosen Store will der US