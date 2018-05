Galeria Kaufhof Bernd Beetz soll Chef des Aufsichtsrats werden

Der Ex-CEO von Coty, Bernd Beetz, zieht in den Aufsichtsrat von Kaufhof ein. Im Kontrollgremium soll er als Nachfolger von Wolfgang Link den Vorsitz übernehmen.

