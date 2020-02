Kaufland in Chişinău Moldawien statt Australien

Kaufland in Chişinău

Kaufland hat die Pläne für Ozeanien abgeblasen. Perspektiven für weiteres Wachstum sieht das Unternehmen vor allem in Osteuropa. Zum Beispiel in der Republik Moldau – einem Land, in dem die ertragsstarke Landesgesellschaft Rumänien vor wenigen Monaten die ersten Märkte eröffnete.

Der Himmel ist auch an diesem Wintertag blau, nur vereinzelt durchziehen ihn Wolke