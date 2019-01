Kochboxenversender Rocket Internet stößt Hellofresh-Anteile ab

Rocket Internet macht Anteile von Hellofresh zu Geld. Die Start-up-Schmiede hat sich von einem großen Teil ihrer Beteiligung am Kochboxenversender getrennt.

Die Start-up-Fabrik Rocket Internet hat ihre Beteiligung an dem Kochboxenversender Hellofresh weiter reduziert. Per 8. Januar hielt das Unternehmen noch 29,88 Prozent, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Stimm