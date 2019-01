Kompaktfiliale in Lausanne Aldi ganz klein

Kompaktfiliale in Lausanne

Aldi Suisse geht neue Wege: Mit der Eröffnung einer Mini-Filiale in Lausanne wagt sich der Discounter erstmals in einen hochfrequentierten Bahnhof. Dafür nimmt der Händler ein deutlich verschlanktes Sortiment sowie einen hohen Personalaufwand in Kauf – und setzt andere Convenience-Anbieter preislich stark unter Druck.

Aldi Süd lotet in der Schweiz die Chancen fü