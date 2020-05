Kooperation Tchibo verkauft Fahrrad-Abo

Tchibo will in Corona-Zeiten mit einer neuen Kooperation glänzen und bietet seinen Kunden Fahrräder im Abo an. Für die befristete Offerte kooperiert der Händler mit einem niederländischen Unternehmen. Es ist nicht das erste ungewöhnliche Angebot der Hamburger.

Tchibo kooperiert mit dem niederländischen Unternehmen Swapfiets. Dieses bietet Fahrräder nach