Kooperation mit Start-up Lidl testet Lebensmittel-Lieferung in Irland

Lidl testet Lebensmittel-Lieferung in Irland

Auch in Europa testet Lidl die Kooperation mit einem Bringdienst für das E-Food-Geschäft. Seit Kurzem können sich Kunden in Dublin über das Start-up Buymie Lebensmittel aus den Filialen in nur einer Stunde nach Hause liefern lassen.

