Kriselnde Großflächen Tesco prüft offenbar Rückzug aus Polen

Tesco schreibt rote Zahlen in Polen und denkt Medienberichten zufolge darüber nach, sich aus dem Markt zurückzuziehen. Brancheninsider halten die Option für wahrscheinlich, zweifeln jedoch an einem schnellen Rückzug des Konzerns. Aktuell ist das Land für Tesco mit etwa 350 Filialen der wichtigste Handelsplatz in Zentraleuropa.

Der britische Einzelhändler Tesco erwä