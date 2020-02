Krombacher und Co. Aldi Süd testet Bier in Mehrweg-Flaschen

Aldi Süd wagt sich an Bier in Mehrweg-Glasflaschen. In ausgewählten Filialen verkauft der Discounter derzeit nach LZ-Informationen testweise verschiedene Marken in Mehrweg-Kästen.

Eigentlich setzt Aldi Süd in seinem Bier-Sortiment auf Dosen und PET-Flaschen - nun geht der Discounter neue Wege: In der Region Aachen bietet Aldi nach LZ-Informationen in einer größeren Z