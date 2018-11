Kundenbindung Couponplatz beteiligt sich an Coupies

Couponplatz beteiligt sich an Coupies

Die Betreiber-Gesellschaft von Couponplatz.de, Deutschlands nach eigenen Angaben führendem Couponportal für Lebensmittel und Drogerieprodukte, hat sich am Cashback-Couponing-Anbieter Coupies beteiligt.

Mit der Beteiligung an einer der größten, 2009 gegründeten Mobile-Couponing-Plattformen in der D-A-CH-Region will die Dortmunder Couponplatz.de GmbH ihre Digitalstrategie un