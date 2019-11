Kundenbindung Real testet eigenes Vorteilsprogramm

Unter dem Namen "Realpro" bietet Real an sieben Standorten ein eigenes Kundenbindungsprogramm an. Bei Zahlung einer Jahresgebühr erhalten Kunden bei jedem Einkauf Rabatte von bis zu 20 Prozent.

Die zum Verkauf stehende Metro-Tocher Real bietet unter dem Namen "Realpro" an sieben Standorten ein Kundenbindungsprogramm: in Bamberg, Hallstadt, Kirchentellinsfurt, Neustadt an der Aisch, Hamb