Lagardère Frankreichs Ex-Präsident zieht in den Aufsichtsrat ein

Frankreichs Ex-Präsident zieht in den Aufsichtsrat ein

Der international tätige Travel-Retail- und Foodservice-Betreiber Lagardère bekommt einen prominenten Aufsichtsrat: den ehemaligen Präsidenten von Frankreich.

Frankreichs früherer Staatschef Nicolas Sarkozy (65) ist in den Aufsichtsrat des Mischkonzerns Lagardère eingezogen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch in Paris nach einer Hauptversammlung mit. Der konservati