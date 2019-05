Prognose Hornbach will nach Gewinnrückgang wieder wachsen

Hornbach will nach Gewinnrückgang wieder wachsen

Der Baumarktbetreiber Hornbach strebt nach einem schwierigen Jahr an, wieder deutlich zu wachsen. Im Geschäftsjahr 2019/20 will die Gruppe den Umsatz in einem mittleren einstelligen Prozentbereich steigern.

Der Baumarktbetreiber Hornbach setzt wieder auf Wachstum. Bei der Bilanzvorlage in Frankfurt gibt der Konzern eine Ertragsprognose für das laufende Geschäftsjahr. Beim Umsatz wil