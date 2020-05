Lebensmittel-Lieferservice Picnic plant drittes Kühllager

Immer mehr Kunden bestellen beim Lebensmittel-Lieferservice Picnic. In der Corona-Krise steigt die Nachfrage so rasant, dass der Anbieter im Sommer ein drittes Logistikzentrum eröffnen will. Außerdem erhöht Picnic den Mindestbestellwert und weitet die Sonntagszustellung aus.

Lange dümpelte der Markt für die Online-Lieferung von Lebensmitteln vor sich hin. Jetzt, wo viele K