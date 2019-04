Umsatzentwicklung Ostergeschäft begeistert den Handel

Die Händler waren schon vorsichtig optimistisch in die Ostertage gestartet. Doch am Gründonnerstag und am Karsamstag wurden viele Händler dann regelrecht überrannt. Insbesondere die selbstständigen Händler freuten sich über sprudelnde Umsätze.

Das Osterfest hat dem Lebensmittelhandel endlich den erhofften Schub gegeben, nachdem das Jahr eher verhalten angela