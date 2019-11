Lebensmittelverschwendung Edeka Nord kooperiert mit "Too good to go"

Edeka Nord kooperiert mit "Too good to go"

Neben Kaufland arbeitet jetzt auch Edeka Nord mit der Lebensmittel-App "Too good to go" zusammen. In ausgewählten Regiebetrieben können Marktkauf-Kunden Lebensmittel vor der Mülltonne retten und einen Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung leisten.

Das Prozedere ist ähnlich wie bei Kaufland. Lebensmittel, die kurz vor Ladenschluss in den Marktkauf-Häusern noch nicht verka