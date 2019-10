Lebensmittelverschwendung Kaufland und "Too Good To Go" kooperieren

Kaufland und "Too Good To Go" kooperieren

Kaufland und die Lebensmittelretter-App "Too Good To Go" arbeiten ab sofort zusammen. Die App ist darauf spezialisiert, Lebensmittel kurz vor Ladenschluss online zu einem vergünstigten Preis anzubieten.

Kaufland erweitert sein Engagement in Sachen Lebensmittelverschwendung. Dafür hat der Großflächenhändler eine Zusammenarbeit mit der Lebensmittelretter-App "Too Good To Go"