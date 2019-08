Lieferdienste Takeaway und Just Eat einigen sich auf Fusionsdetails

Takeaway und Just Eat einigen sich auf Fusionsdetails

Takeaway, Betreiber von Lieferando.de, und Just Eat wollen zu Just Eat Takeaway.com fusionieren. Der Zusammenschluss soll Einsparungen in Millionenhöhe bringen. Die Aktionäre beider Lieferdienste müssen dem Geschäft noch zustimmen.

Die Essens-Lieferdienste Takeaway.com und Just Eat sind sich bei den Details für ihre geplante Fusion einig. Der neue Konzern soll nach dem Zusa