Lebensmittellieferdienst Lidl kooperiert in den USA mit Boxed

Lidl setzt in den USA auf Homedelivery: Dafür hat sich der Discounter mit dem Lebensmittellieferdienst Boxed zusammengetan. Probeweise liefert Boxed für Lidl in zwei ausgewählten Regionen Lebensmittel aus. Derweil weitet der Discounter in Belgien seine Auslieferung per Lastenrad aus.

