Loyalty-Programm Realpro wird nach Test ausgerollt

Der SB-Großflächenbetreiber Real bietet das hauseigene Kundenbindungsprogramm Realpro künftig bundesweit an. Im Testlauf hatte das Loyalty-System "außerordentlich positive Rückmeldungen" bekommen.

