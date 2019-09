Lukas-Stiftung Aldi-Nord-Eigentümer investieren in Agrargenossenschaft

Aldi-Nord-Eigentümer investieren in Agrargenossenschaft

Die Eigentümer von Aldi Nord engagieren sich in der Agrarbranche. Medienberichten zufolge hat die Lukas-Stiftung, eine der drei Besitzer des Discounters, in einen Agrarbetrieb in Sachsen-Anhalt investiert.

Unternehmen einer Aldi-Stiftung investieren in ein Agrarunternehmen. Die Genossenschaft Kayna mit Sitz in Zeitz in Sachsen-Anhalt habe laut "taz" drei Firmen der Boscor-Gruppe durch Bes