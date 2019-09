MLF bei Rewe West Der Gemeinsinn der Genossen

Die 162. MLF-Tagung fand dieses Jahr bei den Rewe-Kaufleuten Stockhausen, Richrath, Schäfer und Istas in Bonn statt. Die gemeinsamen Interessen der Kaufleute in den Genossenschaften Rewe und Edeka standenim Mittelpunkt. Die Aufsichtsratsvorsitzenden Erich Stockhausen und Uwe Kohler plädierten für einen gemeinsamen Auftritt in Fragen der Politik und der Ausbildung.

"Lassen Sie uns ge