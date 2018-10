Markteintritt Lidl startet mit 16 Filialen in Serbien

Land Nummer 28 in Europa: Lidl tritt am Donnerstag in den serbischen Markt ein und erweitert damit seine Präsenz in Europa. Dabei eröffnen die Neckarsulmer gleich eine ganze Reihe von Märkten.

Lidl wird ab dem morgigen Donnerstag auch in Serbien aktiv sein. Damit erhöht der Neckarsulmer Discounter seine Präsenz in Europa auf 28 Länder. Auf einen Schlag werden 16 Filial