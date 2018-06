Markteröffnung Edeka Paschmann zieht es nach Duisburg

Die Edeka-Händlerfamilie Paschmann aus Mülheim eröffnet am 7. Juni ihren neunten Markt – und den ersten in Duisburg. Der neue "Essthetik"-Supermarkt besticht durch einen edlen Auftritt und Frische-Opulenz. Auf dem für den Foodhandel neu erschlossenen Gelände haben auch Wettbewerber Aldi Süd und dm in neue Standorte investiert.

"Essthetik - die neue Schö