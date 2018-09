Marktkauf in Meppen Frischesortimente als Schlüssel

Marktkauf in Meppen

Das SB-Warenhaus steckt in der Krise, doch die Edeka-Regionalgesellschaft Minden beweist mit einem Neubau in Meppen, dass sie an die Zukunft der Großflächen unter dem Marktkauf-Banner glaubt. Als Anziehungspunkte sollen stark vergrößerte Frischebereiche dienen, aber auch Nonfood und lebensmittelnahe Sortimente.

Im niedersächsischen Meppen hat die Großhandlung ein n