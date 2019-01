Marktkauf in Münster-Gievenbeck Neustart mit Frische-Fokus

Marktkauf in Münster-Gievenbeck

Edeka Rhein-Ruhr geht die Modernisierung ihrer Marktkauf-Großflächen individuell an. Das zeigt sich einmal mehr in Münster. Der Marktkauf in Gievenbeck wurde sehenswert umgestaltet, Nonfood deutlich zurückgefahren. Nun steht die Frische im Vordergrund.

In Münster hat Edeka Rhein-Ruhr gleich beide Marktkauf-Häuser modernisiert, sowohl den Standort Loddenheide als auch