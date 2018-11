Marktliebe in Meerbusch Rewe will Markthallen-Trend nutzen

Rewe will Markthallen-Trend nutzen

Marktliebe in Meerbusch

Mit "Marktliebe" testet Rewe ein neues, extrem frischeorientiertes Markthallen-Konzept und profiliert sich in Schlüsselkategorien mit kleineren Lieferanten aus der Region. Ein erster Blick in den Pilotstore in Meerbusch-Büderich bei Düsseldorf.

Rewe lotet die Chancen eines neuen Formats aus und hat vergangene Woche einen Frische-Fachmarkt unter dem Banner "Marktliebe" eröffnet.