Mehr Gehalt für Beschäftigte So will Amazon die Lohnerhöhungen finanzieren

So will Amazon die Lohnerhöhungen finanzieren

Im Rahmen seiner geplanten Erhöhung des Mindestlohns in den USA will Amazon offenbar an anderer Stelle Boni und andere Leistungen streichen. Laut Presseberichten treffe dies die Mitarbeiter in den Lagern.

Amazon will offenbar die für das Heimatland USA angekündigte Erhöhung der Löhne auf einen Stundenlohn von 15 USD damit finanzieren, dass Boni und andere Extrazahlungen f&