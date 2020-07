Mehr Mehrweg Alnatura verkauft Linsen, Reis und Ketchup im Pfandglas

Der Bio-Supermarkt-Betreiber Alnatura vergrößert sein Angebot an Produkten in Mehrweggläsern. Somit sollen 16 Artikel der Exklusivmarke Pfandwerk der Firma Bananeira ins Sortiment aufgenommen werden.

Alnatura will mehr Produkte in Mehrwegverpackungen anbieten. Nachdem der Bio-Supermarkt-Betreiber im April erstmalig Nüsse, Nussmuse, Tees und Müsli in Pfandgläser