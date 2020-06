Mehrwertsteuersenkung Globus gibt Rabatt schon früher an Kunden weiter

Globus-Kunden sollen den eigentlich ab 1. Juli geltenden Mehrwertsteuer-Rabatt schon einige Tage früher erhalten. Der entsprechende Betrag werde bereits ab dem 29. Juni direkt an der Kasse abgezogen.

Offiziell tritt die Senkung der Mehrwertsteuer auf 16 beziehungsweise 5 Prozent am 1. Juli in Kraft. Globus SB-Warenhaus gibt den Rabatt allerdings schon am 29. Juni an seine Kunden weiter, t