Mehrwertsteuersenkung So geben die Händler das Rabattgeschenk an die Kunden weiter

So geben die Händler das Rabattgeschenk an die Kunden weiter

Am 1. Juli sinkt in Deutschland offiziell die Mehrwertsteuer. Als einer der letzten Händler hat nun auch Rewe seine Pläne zur Weitergabe der Rabatte an die Kunden konkretisiert. die LZ gibt einen Überblick über die Maßnahmen der Unternehmen.

Aus 19 mach 16, aus 7 mach 5: Ab diesem Mittwoch purzelt die Mehrwertsteuer nach unten. Das hatte die Bundesregierung Anfang Juni im&