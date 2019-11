Melina Metzger / Markant Mit starken Daten hoch hinaus

Melina Metzger meistert mit analytischer Problemlösungskompetenz sowohl ihren Job als Datenanalystin bei Markant, als auch so manche Klettertour. Musik, gutes Essen in netter Gesellschaft und das Volksfest Cannstatter Wasen bringen sie in beste Stimmung.

Datenanalyse klingt nach einer ziemlich trockenen Angelegenheit. Stimmt diese Assoziation? Nein, ich habe ein sehr abwechslungsreiches Aufga